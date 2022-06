Cambé tem saldo positivo na geração de empregos pelo quarto mês consecutivo em 2022

A curva da geração de empregos seguiu positiva em Cambé em abril. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 1.075 admissões formais contra 1.058 desligamentos durante aquele mês no município.

Empregando 332 trabalhadores, o comércio foi o setor que mais contratou nesse período (332), seguido pela indústria (329) e pelos serviços (318). Os ramos da construção e da agropecuária figuram com 91 e cinco admissões, respectivamente.

Em março, o número de contratados no município (1175) também foi superior ao de pessoas que deixaram seus postos de trabalho (1165). Sendo assim, abril é o quarto mês seguido que Cambé traz índices positivos.

De acordo com o consultor econômico Marcos Rambalducci, os números refletem o cenário econômico do município. “Ao longo do ano, Cambé já criou cerca de 236 novos postos de trabalho. Isso mostra que o município continua em uma crescente econômica. Quando a economia vai bem, nós temos geração de emprego, sobretudo de empregos formais, que são muito importantes”, completa.

Ainda segundo o especialista, o saldo positivo de 17 contratações no setor industrial faz com que as expectativas sejam animadoras. “A indústria é a grande locomotiva da geração de postos de trabalho, com impacto também nos outros setores. Ela tem uma capacidade de difusão muito grande. Então, isso sinaliza que os próximos meses também devem ser marcados por números positivos”, diz Rambalducci.

O secretário do Trabalho e Profissionalização, José Aparecido Rolim, o Kid, também acredita que os números da empregabilidade irão continuar progressivos. "O histórico que o município vem construindo em 2022 mostra que temos potencial para encerrar o ano com bons resultados", destacou Kid.

NCPMC