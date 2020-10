Cambé terá Meu Campinho através de emenda do deputado Cobra Repórter

Uma emenda do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, está garantindo a construção de uma unidade do Meu Campinho em Cambé. “Nesta quarta-feira (30), fui informado pelo secretário estadual de desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, que foi autorizada a licitação para o Meu Campinho no jardim Ana Elisa, um pedido que fiz em nome dos moradores do bairro”, afirmou Cobra Repórter.

A obra está estimada em R$ 304.087,03. O Meu Campinho conta com campo de futebol com grama sintética, alambrado, rede de cobertura, iluminação, calçadas, paisagismo, equipamentos externos.

“O Meu Campinho é bom para as crianças e para as famílias como um todo, pois é um espaço onde todos podem praticar esportes e fortalecer os valores familiares. O programa Meu Campinho foi trazido ao Estado pelo atual governador, na época em que respondia pela secretaria de Desenvolvimento Urbano”, explicou Cobra Repórter.

Imagem do Meu Campinho de Santa Mariana, construído com recursos destinados pelo deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp