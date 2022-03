Cambeenses têm até 15 de março para garantirem 25% de desconto no IPTU

Os contribuintes cambeenses que ainda não quitaram o IPTU de 2022 têm até a próxima terça-feira, dia 15 de março, para garantirem 25% de desconto no valor do imposto. Para quem prefere pagar o IPTU de forma parcelada, a primeira parcela também vence no dia 15 de março. Em todas as modalidades, o contribuinte recebe desconto: quem paga o valor total à vista até o dia 15 de março garante 25% de desconto; mas para quem quiser parcelar, os descontos são decrescentes, que vão de 20% a até 10%, dependendo da opção de parcelamento. O município conta com 42.632 imóveis tributáveis e a expectativa de arrecadação neste ano é de R$ 22 milhões.

Gabriel Cândido, secretário da pasta, explica que mais de 98% dos carnês do IPTU já foram distribuídos e o restante será entregue até nesta quinta-feira (10). Quem ainda não recebeu o carnê, pode também obter pelo site da Secretaria de Fazenda, disponível em: http://www.cambe.pr.gov.br/fazenda/. “Esse desconto é benéfico para o município e para a população, porque faz com que o contribuinte prefira quitar à vista o débito e o dinheiro chega mais rápido aos cofres públicos, podendo ser revertido em mais saúde, educação e obras”, ressalta. Os cambeenses também podem pagar à vista o IPTU até os dias 31 de março e 15 de abril, mas o valor do desconto será de 20% e 15%, respectivamente.

O carnê enviado pelos correios conta apenas com a opção de pagamento à vista. Para mudar a forma de pagamento do imposto, é necessário gerar a opção no site. Os boletos também podem ser retirados presencialmente na Secretaria de Fazenda, que fica na Rua Pará, 264 e funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

