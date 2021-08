Campanha do Agosto Dourado destaca a importância do aleitamento materno

A Campanha do Agosto Dourado de 2021 começou ontem (03) e celebra a importância do aleitamento materno. O tema da campanha deste ano é “Amamentação: uma responsabilidade de todos” e enfatiza a responsabilidade de toda a sociedade no apoio e incentivo à amamentação, não somente das mulheres.

Segundo Camila Ravagnani Bueno, enfermeira técnica responsável pela Unidade de Lactação de Cambé (Unilac), o dourado remete ao padrão ouro do leite materno: “nós consideramos um ouro líquido”. Ainda segundo ela, a Unilac vai promover algumas ações neste mês de agosto, mas ainda respeitando as medidas de segurança contra a Covid-19.

Bueno ressalta que o leite materno reduz a mortalidade infantil: “é o único alimento feito exclusivamente para o bebê, ele tem anticorpos prontos e nutrientes que são essenciais, principalmente nas primeiras semanas de vida”. Ela ainda pontua que o mesmo leite possui três fases: a primeira fase é responsável pela hidratação do bebê; a segunda pela nutrição e pelos hormônios; e a terceira fase pela engorda e pelo desenvolvimento neurológico e motor. “O leite materno muda conforme o crescimento da criança, prevenindo contra doenças e contra a mortalidade infantil. Nenhum leite sintético consegue fazer isso”, explica. A enfermeira pontua que até os seis meses de vida o leite materno deve ser o alimento exclusivo do bebê. “Após esse período, o leite deve ser um alimento complementar pelo menos até os dois anos de vida da criança”, orienta. De acordo com Bueno, o leite materno deve ser fornecido conforme a demanda da criança, não há uma quantia específica.

Cronograma

Camila Bueno explica que durante o mês de agosto a Unilac e a Associação Comercial de Cambé vão realizar ações de conscientização das normas de comercialização de fórmulas – leite sintético – e de bicos artificiais. “Nossa intenção é realmente proteger o aleitamento materno e não desestimular mães a amamentarem”, explica. Ainda de acordo com ela, todas as Unidades Básicas de Saúde do município vão receber potes de vidro – palmito e azeitona –, utilizados nas doações de leite materno.

No próximo domingo (08), vai ser feito o lançamento da campanha #cambeamamenta, promovida pela em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras de Cambé. Será no Instagram da unidade (disponível em: instagram.com/unilac_cambe/) e as mães do município e região podem publicar fotos com a hashtag – marcando a Unilac. Ao final do mês, serão sorteados brindes para as mães participantes.

No dia 11 de agosto vai ser disponibilizado um curso de aleitamento para todos os profissionais de saúde. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp da Unilac (3174-0325). Já no dia 24 de agosto, o curso de aleitamento vai ser para as gestantes do município. As interessadas devem entrar em contato com o Hospital São Francisco pelo Instagram: instagram.com/hospital.sao.francisco.

Doação de leite materno

Camila Bueno explica que para ser uma doadora de leite materno, as mães devem ter leite em excesso. “Não importa a quantidade de leite que ela possa doar, elas só precisam ter em excesso”, frisa. Ainda de acordo com ela, as mães devem entrar em contato com a Unilac, que vai agendar uma visita e fazer a distribuição dos potes. “A cada semana nós fazemos a retirada das doações nas casas das mães”, explica.

Segundo Bueno, o leite que é recolhido em Cambé vai para o banco de leite do Hospital Universitário, onde é pasteurizado e distribuído para as UTIs neonatais dos hospitais da região. “Essa doação é importante porque esse leite vai para os bebês que estão internados. É fundamental que eles recebam esse leite rico em nutrientes”, finaliza.

Em caso de dúvidas, aconselhamentos e para fazer o cadastro de doação de leite, o telefone para contato da Unilac Cambé é o 3174-0235 e o WhatsApp é o 3174-0325