Centros de ensino e escolas municipais de Cambé voltam às aulas com modelo 100% presencial

As instituições municipais de ensino sob o comando da Secretaria Municipal de Educação de Cambé voltam a receber alunos no próximo dia 7 de fevereiro. Agora, adotando a modalidade de aprendizado 100% presencial.

O município de Cambé conta com 44 unidades de ensino municipal, sendo que 27 delas tratam-se de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e as outras 17 escolas oferecem o Ensino Fundamental. Os pais e os tutores que desejam matricular as crianças pelas quais são responsáveis devem procurar um desses pontos.

Estela Camata, Secretária Municipal da Educação, se diz ansiosa para a retomada da rotina escolar que, segundo ela, contribuirá com o melhor desenvolvimento pedagógico das crianças. Contudo, a expectativa positiva frente ao retorno em sala de aula não facilita o abandono das medidas de prevenção ao novo coronavírus.

A responsável pela pasta pede que os pais comuniquem a unidade escolar assim que a criança apresentar algum sintoma de Covid-19, além de suspender no mesmo momento a presença dela nas aulas e recorrer ao apoio médico.

Camata promete que os protocolos de segurança contra o vírus e suas variantes seguirão sendo adotados nas instituições. O uso de máscara protetiva é obrigatório para servidores e estudantes e a aplicação do álcool em gel deve ser constante para reduzir o risco de contaminação. “É importante que os pais procurem ter consciência em relação à saúde da criança”, reforça Camata.