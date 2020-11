Com 200 vagas, 'Muffato Foods'  abre 1ª seleção de trabalhadores

Unidade industrial do Grupo Muffato inicia operação no primeiro trimestre do próximo ano; há empregos em 15 funções

O Grupo Muffato realiza nesta quarta-feira, dia 18, um mutirão de empregos em Cambé visando a contratação de 207 funcionários para a primeira etapa de ativação da unidade industrial da empresa, o Muffato Foods. Este é o primeiro empreendimento da marca no ramo industrial, com início das operações previsto para o primeiro trimestre do próximo ano.

O diretor do Grupo, Everton Muffato, afirma que empreendimento está sendo construído em duas etapas. Na primeira, vai viabilizar o processamento de produtos relacionados à proteína animal e, na segunda, aos de origem vegetal.

A distribuição de senhas para os candidatos será realizada a partir das 8 horas no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, em Cambé. Há vagas em 15 funções:

Desossador

Operador de máquina

Operador de ERP

Auxiliar de Produção;

Magarefe (lombador)

Refilador (Faqueiro)

Supervisor de Produção

Operador de ETE

Supervisor de Manutenção mecânica/utilidades

Técnico de manutenção Industrial

Eletrotécnico

PCM (Planejamento e Controle de Manutenção)

Monitor de controle de qualidade

Analista de PCP Sênior

Assistente de SIF

Ruth Costa Meira/Asimp