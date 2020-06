Deputado Cobra Repórter comemora conquista: publicada a licitação para a escolha da empresa que vai construir o viaduto do Bratislava

“Depois de muito reivindicar junto ao Governo do Estado, hoje, vou dar a boa notícia: foi publicado, no Diário Oficial, o edital para a contratação da empresa que vai construir o viaduto do Bratislava, em Cambé”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O deputado explica que ele será construído sobre a BR-369, ligando a Avenida Brasil com a Estrada Cambé/Bratislava/Caramuru. A obra terá uma extensão de mil metros e custará cerca de R$ 17,5 milhões.

“Uma obra que vai trazer mais segurança, desafogar o trânsito nos horários de pico e, principalmente, evitar mortes. Infelizmente, muitas famílias choram até hoje naquele local pela perda de seus parentes”, enfatizou Cobra Repórter.

“Assumimos esse compromisso e estamos cumprindo”, ressaltou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seil), Sandro Alex.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp