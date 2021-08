Educação: Secretaria de Educação de Cambé amplia atendimento híbrido nas escolas municipais

As escolas municipais voltaram para o segundo período letivo de 2021 na última quarta-feira (28), após pausa para o recesso em julho. Segundo informações da Secretaria de Educação, os pais ou responsáveis dos alunos do Infantil 4 também podem optar agora pelo modelo híbrido, com parte das aulas em casa e o restante presencialmente nas escolas. Anteriormente, a possibilidade de cursar o ensino híbrido era para os alunos do Infantil 5 e do Ensino Fundamental 1. Ainda segundo a Secretaria de Educação, as escolas vão continuar com as medidas sanitárias que já vêm sendo aplicadas desde fevereiro, quando o município voltou pela primeira vez com as aulas presenciais após o início da pandemia da Covid-19, no começo de 2020.

A secretária de Educação, Estela Camata, ressalta que a possibilidade dos pais ou responsáveis de alunos optarem pelo ensino híbrido ainda está aberta. “Nós oportunizamos a opção aos pais dos alunos que estavam no ensino remoto de migrarem para o híbrido”, explica.

Cambé foi a primeira cidade da região a ter o retorno das aulas presenciais este ano. Com um rigoroso protocolo de segurança, esse retorno foi destaque positivo. “As escolas estavam bem equipadas, com materiais de proteção, com a equipe escolar preparada acerca da higienização e do cumprimento das normas de distanciamento social, além da conscientização dos pais, alunos e servidores diante de qualquer sintoma”, destaca Camata. A secretária ainda pontua que a efetivação das medidas de segurança possibilitou que a pasta pudesse acompanhar todos os casos suspeitos da doença no interior das unidades escolares, tomando decisões com agilidade e prevenindo o contágio.

Camata ainda ressalta a importância do planejamento antecipado que a Secretaria de Educação fez em janeiro, antes do início do ano letivo, em fevereiro, e que culminou na elaboração de um guia. “Esse documento contempla todo o plano de atendimento, seguindo as normas de segurança sanitária das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde”, explica.

De acordo com a secretária, também foi criado um setor dentro da Secretaria de Educação, o TDics (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no Contexto Escolar), visando investir na formação dos professores. “Isso foi necessário para que a interação entre professor, aluno e família contribuísse com as práticas pedagógicas”, destaca.

Estela Camata esclarece que outras mudanças vão acontecer no decorrer do ano letivo. “Nós projetamos cada vez mais ir ao encontro e atender as necessidades dos alunos”, pontua.

Segundo a Secretaria de Educação, 54% dos alunos que estavam aptos a escolher o ensino híbrido optaram pelo modelo. “Nossa previsão é que após esse período de inverno mais rigoroso, o modelo híbrido de ensino tenha mais adesão”, explica a secretária. “Estamos esperançosos com a melhora do cenário em relação à Covid-19, ao retorno dos alunos e à imunização total de todos os profissionais da Educação”, finaliza a secretária.

O prefeito Conrado Scheller afirma que a volta às aulas na cidade ocorreu dentro do esperado. "Quando decidimos retornar com as aulas no sistema híbrido lá no início do ano, tínhamos a convicção de que ocorreria tudo dentro do planejado e com segurança. Hoje, vemos que deu tudo certo, graças à colaboração das crianças e à equipe da Secretaria Municipal de Educação, professores, trabalhadores das escolas, que não mediram esforços para que nossas crianças pudessem voltar a estudar em segurança", ressalta Scheller.

Ano letivo de 2021

O ano letivo de 2021 começou no dia 8 de fevereiro no formato remoto e no dia 23 do mesmo mês no modelo híbrido, com parte dos alunos em sala de aula e o restante em atividades à distância. Com o agravamento da pandemia na cidade em março, as aulas no formato híbrido foram suspensas e as atividades ficaram restritas ao modelo remoto entre os dias 1º de março e 14 de maio, quando as aulas retornaram no modelo híbrido. As atividades do segundo semestre começaram no dia 28 de julho e vão até dezembro.