Encontro discute leis de incentivo fiscal e inovação em Cambé

O Comitê Gestor da Lei Geral do Município de Cambé realizou ontem (03) o primeiro encontro do curso de Ecossistema de Inovação, realizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cambé em parceria com a advogada de direito digital e consultora de direito tributário, Renata Queiroz, e o consultor do Sebrae, Felipe Sicorski. Ao todo, serão quatro encontros.

Nessa primeira reunião foram discutidos temas como a importância do fomento e leis tributárias que auxiliem o empreendedor em seu início de carreira, apoiando e trazendo crescimento para a economia local, a união do poder público, que cria leis de incentivo, da iniciativa privada, que mostra quais são as suas fragilidades, e das faculdades, que fomentam a pesquisa e o desenvolvimento de soluções para essas fragilidades.

Além disso, foi discutida a importância do capital humano nas empresas, da mão de obra qualificada e de manter o povo interessado na cidade, priorizando a criação de oportunidades em Cambé, bem como a constante capacitação do poder público para lidar com as demandas da sociedade.

Felipe Sicorski destacou a importância dos encontros. “É a partir desses encontros e das políticas públicas que forem articuladas que poderemos formatar soluções para agregar no desenvolvimento econômico do município”,, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Cambé, Lourdes Maçolla, reforça a importância dessas leis. “Com a legislação, conseguimos atrair novos empreendimentos para o município, criando um ambiente de inovação”, destacou.

