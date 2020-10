Governador assina liberação de R$ 5,4 milhões para pavimentação

Na solenidade realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), oantem (15), o governador Ratinho Junior liberou recursos para a pavimentação de vias urbanas de Cambé. O investimento é de R$ 5.413.866,96.

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve presente e destacou que “o Governo Ratinho Junior tem trabalhado e investido para que o eixo industrial se volte para o interior com o intuito de gerar mais empregos e proporcionar assim o desenvolvimento regional”.

O contrato de financiamento está dividido em três lotes e envolve 17 ruas de diversos bairros do município. “Cambé tem um investimento importante do Grupo Muffato e de uma empresa de laboratório médico. Essas pavimentações vão ajudar o parque industrial da cidade”, afirmou Ratinho Junior.

Segundo o Governo do Estado, esse investimento é a primeira parte de um pacote de crédito de R$ 8 milhões para Cambé. As ruas escolhidas nessa etapa são estratégicas para indústrias e para o transporte público, inclusive na região do futuro viaduto Bratislava.

Confira as ruas que receberão pavimento novo:

L1 - Rua Belo Horizonte, entre Av. Francisco Delgado Sanches e a Rua Pará;

L1 - Rua Espanha, entre a Rua Pará e a Av. Inglaterra;

L1 - Av. Brasil, entre a Rua São Salvador e a Rua "01";

L1 - Rua França, entre a Rua Pará e a Av. Roberto Conceição;

L1 - Rua Dinamarca, entre a Rua França e a Av. Inglaterra;

L1 - Rua Pres. Kennedy, entre a Av. Canadá e a Rua Estados Unidos.

L2 - Rua Xavantes, entre a Rua Curitiba e a Av. Antonio Raminelli;

L2 - Rua Hermes da Fonseca, entre a marginal da PR-445 e a Rua Floriano Bento Viana;

L2 - Rua Barão do Cerro Azul, entre a Rua Hermes da Fonseca e a Rua Pedro Ferracioli;

L2 - Rua Francisco Delgado Sanches, entre a Rua Caçadores e a Rua Fazenda Santa Cândida;

L2 - Rua Beija Flor, entre a rotatória da Av. Francisco Delgado Sanches e a Rua Gralha Azul;

L2 - Rua Rubi, entre a Rua Salmos e a Rua Coral;

L2 - Rua Salmos, entre a rotatória da Av. Cantares e a Rua Rubi;

L2 - Rua Caçadores, entre a Av. Francisco Delgado Sanches e a Rua Profª Mariana Silvério Muniz.

L3 - Rua Paraná, entre a Rua Rio Tocantins e a Rua Rio Piquiri;

L3 - Avenida Roberto Conceição, entre a Rua São José e a Av. Inglaterra (lado direito, sentido Centro);

L3 - Avenida Roberto Conceição, entre A Rua Carlos Sawade e A Rua dos Emigrantes (lado direito, sentido BR).

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp