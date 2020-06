Governo do Paraná abre licitação para obra da trincheira da Bratislava

O Governo do Paraná abriu licitação integrada para contratação de projetos de engenharia, execução da obra e das demais operações necessárias para construção da trincheira na BR 369, no acesso a Bratislava, em Cambé. As empresas interessadas devem apresentar propostas para todos os serviços até 23 de julho. O prazo de conclusão é de 18 meses, após o início, com investimento estimado de R$ 18 milhões.

“É uma grande conquista para a Região Metropolitana de Londrina, uma obra de muita importância que vai garantir segurança, melhorar o fluxo de veículos na rodovia, integrar o perímetro urbano de Cambé à Bratislava e abrir nova área de expansão no município. Atende reivindicação de décadas da comunidade regional”, afirma o deputado estadual Tercilio Turini.

Ele destaca a mobilização de lideranças políticas, empresariais e comunitárias. “Juntamente com os deputados Cobra Repórter e Tiago Amaral, fizemos várias reuniões com representantes de diversos segmentos, num movimento para definir obras de infraestrutura. A trincheira da Bratislava está entre as prioridades”, afirma Tercilio Turini, citando também a duplicação da PR 445 até Mauá da Serra, o Contorno Norte e os viadutos da PUC e do Grêmio, ambos na BR 369.

Para o deputado, o lançamento da licitação mostra o compromisso do governador Ratinho Junior em fortalecer o desenvolvimento regional, ampliando e melhorando a logística do sistema rodoviário. Tercilio Turini aponta também o empenho do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. “Ele participou do encontro com lideranças e agora cumpre a missão de dar início à execução da obra”, diz.

A intersecção em desnível (trincheira) na BR 369 vai ligar a Avenida Brasil à Estrada da Bratislava. É um local de grande fluxo de veículos, onde já ocorreram muitos acidentes com vítimas. Mesmo com semáforos, o cruzamento apresenta riscos por estar num ponto de subida e descida.