Hospital São Francisco abre inscrições para a 1ª edição do Curso para Gestantes, em 2022

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição de 2022 do Curso para Gestantes Online do São Francisco Instituto Vida, de Cambé. Os encontros serão realizados de forma virtual entre 17 de março e 14 de abril, sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 21 horas, por meio de uma plataforma virtual. A participação é gratuita e as vagas limitadas.

As palestras ao vivo com especialistas convidados vão abordar temas, como: aspectos emocionais da gravidez e puerpério; nutrição materna; alterações fisiológicas da gestação; assoalho pélvico; tipos de parto e como ele acontece; o papel da doula; amamentação; cuidados com o recém-nascido; dicas para acalmar o bebê.

A programação está dividida em cinco módulos ao vivo e traz, ainda, conteúdos extras na forma de vídeos com informações sobre as licenças maternidade e paternidade, Manobra de Heimlich, para desengasgar o bebê, benefícios do uso do sling, fotografia de parto, vacinação de gestantes e bebês, além de cartilha sobre a humanização do parto, que será disponibilizada para download.

O curso terá emissão de certificado de participação mediante confirmação de presença nos encontros. As inscrições de gestantes e acompanhantes podem ser feitas pelo link https://bit.ly/35jrcF7 até 11 de março ou até se esgotarem as vagas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3249-3019.

