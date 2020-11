José Luis Dalto reconhece Conrado Scheller como novo prefeito de Cambé

O economista, professor e vereador José Luis Dalto, candidato a prefeito nessas eleições, reconheceu a vitória do adversário Conrado Scheller (DEM), que foi eleito prefeito com quase 14 mil votos (98,40% dos votos apurados). Embora tenha feito uma votação expressiva, Dalto ficou em 4º colocado. “Só temos que comemorar. Fizemos uma campanha honesta, com muito trabalho e poucos recursos e compartilhamos ideias, propostas e projetos com a população. O saldo é sempre positivo”, ressalta Dalto, que terminará o mandato como vereador em 31 de dezembro de 2020 e voltará a se dedicar às atividades profissionais privadas, seja como docente ou como consultor empresarial.

Apesar de não ter sido eleito, Dalto se coloca à disposição das lideranças eleitas para contribuir com a cidade, seja como for. “Quero poder ajudar Cambé a se desenvolver. Se não como prefeito, como cidadão. É nosso papel trabalhar pela cidade. E por que não poder fazer isso compartilhando conhecimento, discutindo ideias e criando projetos?”, ressalta o vereador. Dalto une a experiência de mais de 25 anos na iniciativa privada com o primeiro mandato de vereador, recentemente. “Temos que aproveitar os talentos e os conhecimentos que nossa gente tem para desenvolver Cambé.” Ao lado de Dalto esteve a candidata à vice-prefeita Fátima Serpelone Hauly.

Fábio Luporini/Asimp