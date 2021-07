Mais emprego e desenvolvimento: multinacional inaugura sede em Cambé

Mais uma grande indústria iniciou suas atividades em Cambé na segunda-feira (19). A Brandt do Brasil, empresa de fertilizantes norte-americana presente em mais de 65 países, inaugurou oficialmente sua sede em Cambé com a expectativa de gerar pelo menos 100 empregos diretos e quadruplicar a produção nacional de insumos. O prefeito Conrado Scheller participou do evento, que teve ainda a presença de diversas autoridades e do CEO Global da empresa, o norte-americano Rick Brandt.

A nova sede?terá 70.000 m2 de área total, sendo 22.000 m² de área construída. Hoje, a empresa possui uma unidade em Olímpia (SP). A nova unidade da Brandt terá capacidade tecnológica para produzir os mais novos produtos da linha de especialidades americana em solo brasileiro.

O prefeito Conrado Scheller percorreu toda a área da empresa, conhecendo de perto cada departamento. Ele ficou animado com o que viu. “Nós sabemos o quanto o Paraná e a nossa região são fortes no agronegócio. Soma-se a isso a desburocratização que promovemos na administração municipal, agilizando e facilitando o processo para quem quer investir na cidade e gerar impostos, renda e empregos”, afirmou Scheller. “Além dos 100 novos empregos que a Brandt vai gerar, o que me deixa muito feliz é o fato de a empresa instalar aqui sua sede, com todos os departamentos, principalmente a área de pesquisas”, completou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Cambé, Lourdes Maçolla, comemorou a chegada de uma empresa tão forte à cidade. “É um motivo de muito orgulho ter em em nossa cidade uma empresa com a dimensão da Brandt, que irá produzir em solo cambeense fertilizantes de alta tecnologia e que irá aumentar a capacidade produtiva de nossa cadeia agrícola. Além disso, tem a geração de emprego e renda, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social do Município”, analisou.

A Brandt do Brasil é subsidiária da norte-americana Brandt, que atua desde 1953 na fabricação de insumos para diversas culturas. Especialista em nutrição vegetal, a empresa está presente em mais de 65 países, com tecnologias inovadoras. A companhia está há seis anos no Brasil.

