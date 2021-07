Prefeitura decreta luto de três dias por morte de vereador Edilso do Posto

A Prefeitura de Cambé decretou luto oficial de três dias em razão da morte do vereador Edilso Pires Ribeiro (PL), o Edilso do Posto Trevo, aos 49 anos, ocorrida ontem (14). Ele estava internado há mais de 30 dias no Hospital Universitário, em Londrina, em tratamento de complicações causadas pela Covid-19, mas não resistiu.

Edilso nasceu em Cambé, em junho de 1972. Ele deixa esposa, três filhas e um neto.

Ele estava em seu primeiro mandato como vereador.

“É uma perda irreparável a partida precoce do amigo Edilso. Um homem sério, íntegro, que lutou muito para conseguir ocupar uma cadeira no legislativo cambeense, mas infelizmente não poderá desenvolver seu trabalho. Era uma pessoa que tinha como marca a simplicidade e a ajuda ao próximo. Desejo à família enlutada os meus mais sinceros votos de pesar e que Deus possa confortá-los neste momento de dor”, afirmou o prefeito Conrado Scheller.

