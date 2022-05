​​​​​​​Prefeitura efetua a maior compra de equipamentos de informática da história de Cambé

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Administração, efetuou a maior compra de equipamentos de informática para o município, com o valor de R$ 2,400.000.

Dessa quantia, R$ 1,400.000 serão distribuídos para as Secretarias da Educação, Saúde e Assistência Social. O restante (aproximadamente R$ 1 milhão) será destinado às demais estruturas do município, como Cultura, Fazenda e Administração.

"É um momento muito importante para Cambé, pois estamos passando por um processo de transformação. A implementação desses equipamentos em nossas secretarias traz modernidade e agilidade aos processos públicos. Isso vai refletir em melhoria no ensino público municipal, celeridade no atendimento nas unidades de saúde e melhor assistência àqueles que precisam. É o dinheiro do contribuinte sendo aplicado para trazer melhorias nos serviços que são prestados a eles", afirmou o prefeito Conrado Scheller.

De acordo com o secretário de Administração Paulo Pizaia, é inédita no município a compra de itens de informática em tal quantidade e com o objetivo de promover uma distribuição geral para as pastas. Até então, as aquisições eram feitas conforme a necessidade de cada Secretaria.

Pizaia espera que a chegada dos eletrônicos provoque impactos positivos na rotina dos trabalhadores. “São equipamentos mais modernos. De certa forma, os servidores municipais vão conseguir acessar os programas e sistemas de uma forma mais ágil”, completa o secretário.

Murilo Gobato, diretor do departamento administrativo da Assistência Social, reafirma essa expectativa. Para ele, os munícipes atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) também devem ser beneficiados. “O atendimento junto à população no CREAS é feito diretamente com o uso do computador. Alguns estavam bem defasados e isso dificultava a qualidade do atendimento”, diz.

NCPMC

