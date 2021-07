Prefeitura lança VIII Semana de Conscientização sobre o TDAH e educação especial

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Educação, lança nesta segunda-feira (02/08) a VIII Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade(TDAH). A Semana do TDAH foi instituída através da Lei Municipal n°2709, de dezembro de 2014, que define agosto como o mês a receber o evento. Segundo informações da Secretaria de Educação, a Semana de Conscientização sobre o TDAH proporciona uma discussão e reflexão sobre o transtorno, além de outras temáticas que abordam a educação especial.

Cíntia Daquana, coordenadora do Núcleo de Educação Especial e de Estudos do Desenvolvimento Humano, ressalta que: “Neste ano, ainda com limitações por conta da pandemia da Covid-19, o enfoque será sobre histórias reais de ‘quando o caos se torna belo’. Retrataremos as histórias de superação escolar dos alunos e suas famílias, considerando todas as mudanças e limitações que enfrentamos na educação, durante esse período pandêmico”, pontua.

Estela Camata, Secretária de Educação, ressalta que a Lei Municipal que institui a Semana de Conscientização sobre o TDAH é de sua autoria, enquanto vereadora e professora do Estado na época. “A experiência vivida em sala de aula me motivou, pois acredito que através da formação continuada, nós, professores, adquirimos conhecimentos para atuarmos e estarmos aptos aos desafios que a educação nos impõe”, pontua a secretária. Ainda segundo ela, o evento oferece momentos de reflexão e de formação dos professores”.

A VIII Semana de Conscientização sobre o TDAH contará com palestras para os profissionais da Educação e demais atividades abertas ao público. Os profissionais da Educação devem fazer a inscrição no site da Prefeitura de Cambé, disponível em: http://www1.cambe.pr.gov.br:8008/educacao/http://www.cambe.pr.gov.br/site/, até sexta-feira, dia 30 de julho. Alguns vídeos serão transmitidos pelo canal no Youtube da Secretaria de Educação, disponível em: https://www.youtube.com/c/SEMEDCAMBE

NCPMC