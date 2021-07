Prefeitura recapeia quase 20 mil m² de vias em junho

A Prefeitura de Cambé segue seu projeto de recapeamento das ruas da cidade e apenas em junho, foram recapeados 19146 m² de vias, trabalho desenvolvido pela Comdec (Companhia de Desenvolvimento de Cambé). De janeiro até junho de 2021, foram recapeados mais de 140 mil m² de vias com o micro revestimento.

“Nossa meta é fazer o maior programa de recapeamento que Cambé já teve. Vamos levar asfalto novo a todos os bairros regulares da cidade”, prometeu o prefeito Conrado Scheller.

O material utilizado nessas vias foi o micro revestimento, destinado para ruas que têm um tráfego mais leve e que ainda estão com a base boa. A maior parte das melhorias neste mês foi feita no Jardim Ana Elisa III, na Rua das Hortênsias, Rua Jandaia do Sul e Rua Matelândia, totalizando 7378 m² de obra.

Além do Jardim Ana Elisa III, também foi revitalizada a Rua Alemanha (3428 m²), no Jardim Morada do Sol, a Avenida Canadá (2234 m²), no Centro da Cidade, e a Rua Rio Miranda (307 m²), no Jardim Santo Amaro. O restante está em fase final de execução nas duas pistas da Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, entre o Jardim Monte Castelo e o Residencial Golden Park II.

Além do recapeamento em micro revestimento, também está sendo feita em algumas vias do Jardim Ana Rosa a revitalização em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), destinado para ruas de tráfego mais pesado e que apresentam buracos, mas cujas bases não foram afetadas, não necessitando ainda de recapeamento total. Segundo informações da Secretaria de Obras, as adequações em CBUQ nas vias são feitas por uma empresa terceirizada, com recursos do Paranacidade – programa de operação de crédito com o Governo do Estado.

Segundo Manoel Cícero, secretário de Obras, as melhorias nas vias são feitas de acordo com a necessidade de cada uma. “Nós sempre visamos melhorar a trafegabilidade das ruas, priorizando aquelas que apresentam problemas e necessitam de manutenção. Os buracos e outros defeitos na pista aumentam o risco de acidentes de trânsito, além disso, o recapeamento das vias também aumenta a vida útil dela”, conclui o secretário.

NCPMC