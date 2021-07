Prefeitura solicita transformação do 5º BPM em uma Companhia Independente

A Prefeitura de Cambé está trabalhando para reorganizar o policiamento do município por meio da transformação da 4ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar de Cambé em uma Companhia Independente. O prefeito Conrado Scheller encaminhou no começo da semana um ofício ao deputado estadual Thiago Amaral – que já vinha trabalhando no caso – onde constam os dados a respeito do número de policiais e da defasagem dos equipamentos na cidade. De acordo com as informações do ofício, Cambé apresenta um policial militar para cada 1638 habitantes, totalizando 70 policiais na 4ª Companhia para uma população de 107 mil cambeenses. Ainda segundo os dados do ofício, esse número é muito menor que o adequado, além da cidade contar com apenas 30% das viaturas em condições de uso.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, explica que defende a criação de uma Companhia Independente em Cambé desde 2009, em seu primeiro mandato como vereador: “Só por isso já é possível constatar há quanto tempo a cidade de Cambé aguarda por esta conquista”. Ainda segundo ele, a independência da 4º Cia da Polícia Militar significa uma reestruturação obrigatória que resulta em mais efetivo para combater a criminalidade na cidade. “Estamos somando forças para que o comando geral da Polícia Militar do Paraná, o Secretário Estadual de Segurança Pública e o Governador atendam essa antiga necessidade de Cambé”, completa.

De acordo com Tiago Amaral, a transformação da 4ª Cia de Cambé em Companhia Independente faz parte de uma reorganização do policiamento na região. A primeira parte dessa reorganização foi apresentada durante a inauguração da sede da Associação dos Municípios do Médio Paraná, no início do mês. “O próximo passo é a transformação da 4ª Cia do 5º BPM de Cambé em Companhia Independente. Levar a 4ª CIA IND, que hoje está na Zona Norte, para Cambé e dar mais autonomia ao município, como acontece em Rolândia e Arapongas, deixando menos responsabilidade e atribuição para o 5º Batalhão, que poderá atender melhor as cidades de Ibiporã e Tamarana”, explica o deputado. Ainda segundo Amaral, outra luta é transformar Arapongas em um batalhão da Polícia Militar. “Tudo isso vai fazer da nossa região uma potência em segurança pública”, comenta.

NCPMC