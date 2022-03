Programa Cambé Nota Premiada inicia sorteios em março com grande prêmio de R$ 10 mil

Seja por pressa ou por não ter decorado o número, muitos deixam de registrar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota fiscal. No entanto, com o Programa Cambé Nota Premiada, os cambeenses contam com um belo incentivo para fazer questão da numeração constada nas notas emitidas no setor de serviços. Com o primeiro grande sorteio do programa, marcado para o dia 30 de março, um sortudo pode embolsar a bolada de R$ 10 mil reais.

Serão 13 prêmios no total. Os premiados serão alguns dos clientes de empresas prestadoras de serviço, como são os casos de academias, salão de cabelereiros, clínicas odontológicas e espaços de estética, que solicitarem o CPF na nota fiscal. São válidos aqueles estabelecimentos que seguem o regulamento do programa. Para participar, é preciso estar devidamente cadastrado no site da Secretaria de Fazenda ((http://www.cambe.pr.gov.br/fazenda/). (Veja o passo a passo da inscrição abaixo).

O primeiro prêmio é de R$ 10 mil. O segundo sorteado receberá R$ 5 mil, e o terceiro, R$ 3 mil. Dez sortudos ainda poderão faturar R$ 500.

Os consumidores cadastrados a partir de agora devem pedir a nota fiscal toda vez que contratarem algum serviço em Cambé. Desse modo, eles já estarão concorrendo nas próximas edições do sorteio, que tem frequência trimestral.

“Quando você se cadastra, toda a nota fiscal de prestadores de serviços do município, que estejam aptos segundo o regulamento do programa, que você colocar o CPF, vai automaticamente para o sistema e vai gerar um cupom a cada R$ 50,00, permitindo já você concorra”, explicou o secretário da Fazenda, Gabriel Cândido, no período de lançamento do programa.

Ainda de acordo com ele, há algumas etapas a serem cumpridas como preparação para o tão aguardado dia do sorteio. Esse é o momento de computar as notas fiscais emitidas em novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022. No dia 20 deste mês, serão gerados os cupons.

Segundo Cândido, tanto o cliente quanto o prestador de serviço são beneficiados. Além da chance de ter o acréscimo de R$ 10 mil na renda mensal, o cambeense está ajudando a fortalecer a economia local e a comunidade em que vive. Isso porque o imposto gerado pelas compras no setor de serviços é destinado ao Município e virá a ser revertido em políticas públicas.

Como se cadastrar: Para se cadastrar, é preciso acessar o site da Secretaria de Fazenda (http://www.cambe.pr.gov.br/fazenda/) e clicar na aba do Nota Premiada, que aparece em destaque na página. Após selecionar a opção de cadastro, o usuário deve preencher os campos que pedem dados pessoais.

