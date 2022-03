Promotoria de Justiça de Cambé recebe até 24 de março inscrições para processo seletivo de estagiário de pós-graduação em Direito

A 1ª Promotoria de Justiça de Cambé, no Norte Central do estado, está com inscrições abertas até 24 de março para a seleção de um estagiário de pós-graduação em Direito. Podem participar do processo seletivo bacharéis devidamente matriculados em curso de pós-graduação compatível com a área de atuação.

Para realizar a inscrição, os interessados devem encaminhar a documentação descrita no edital para o e-mail cambe.1prom@mppr.mp.br. Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 e auxílio-transporte de R$ 198, para uma carga horária de seis horas diárias de trabalho, de segunda a sexta-feira, no turno vespertino. O edital também prevê formação de cadastro de reserva para eventuais necessidades da instituição.

O processo seletivo será composto por duas fases. A primeira consistirá em uma prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no dia 25 de março no auditório da sede do Ministério Público em Londrina (Rua Capitão Pedro Rufino, 605, Jardim Europa). Na segunda fase, será realizada uma entrevista com os candidatos classificados na etapa anterior. A data prevista para divulgação do resultado da seleção é 6 de abril.

As regras e critérios para cada uma das etapas de seleção, bem como o cronograma completo do processo, estão disponíveis para consulta no edital de seleção, na página da Escola Superior do MPPR.

Asimp/MPPR