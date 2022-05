Promotoria de Justiça de Cambé recebe inscrições até 3 de junho para seleção de estagiário de pós-graduação em Direito

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cambé, no Norte Central do estado, está com inscrições abertas até 3 de junho para a seleção de um estagiário de pós-graduação em Direito. Estão aptos para concorrer à vaga os bacharéis em Direito matriculados em pós-graduação de área jurídica compatível com as atribuições da vaga ofertada.

O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 e auxílio-transporte de R$ 242 para estagiar de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias, no período vespertino. O edital também prevê formação de cadastro de reserva para eventuais necessidades da instituição. Para efetuar a inscrição, os interessados devem enviar a documentação determinada no edital para o e-mail cambe.2prom@mppr.mp.br.

O processo seletivo será composto por duas etapas. Na primeira, será aplicado uma prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 24 de junho, a partir das 13 horas, com local a ser definido. Para esse exame, o candidato deverá levar documento de identificação e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). Os estudantes aprovados serão convocados para uma entrevista, a ser realizada no dia 15 de julho, a partir das 14 horas, na 2ª Promotoria de Justiça de Cambé (Avenida Roberto Conceição, 532, Jardim São José). O resultado final será divulgado no site da Escola Superior do MPPR no dia 18 de julho.

As regras do processo seletivo estão disponíveis para consulta na página da Escola Superior do MPPR. Para mais informações o contato é o e-mail cambe.2prom@mppr.mp.br.

Asimp/MPPR