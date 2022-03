Santa Casa celebra liberação de recursos com apoio de Tiago Amaral

A Santa Casa de Cambé celebrou, neste sábado, 19 de março, a formalização do convênio que libera recursos para obras no hospital. O valor é de R$ 1,8 milhão, que o deputado Tiago Amaral articulou junto ao secretário da saúde Beto Preto e governo do estado, e contrapartida de R$ 200 mil em recursos próprios.

Os valores serão empregados para importantes melhorias na infraestrutura. Um dos itens mais esperados é o elevador. “Será um divisor de águas. Hoje toda a circulação interna se dá por rampas, o elevador vai trazer mais agilidade ao transporte e mais conforto e segurança para pacientes e colaboradores”, explica Tatiana Müller, diretora da Santa Casa. Ela ainda destaca: a conclusão da obra de um galpão de 300 metros quadrados para abrigar o almoxarifado e o setor administrativo, que hoje funcionam na parte interna do hospital e que, depois da obra, deixarão lugar um maior número de leitos e para uma área de capacitação de funcionários. Será, também, feita a pintura externa de todo o complexo, que consiste em quatro blocos, cerca de 5 mil metros quadrados de área construída. A cozinha e o refeitório, que preparam e servem 600 refeições diárias para pacientes e funcionários, vão passar por reformas.

A intenção é que neste ano as obras já tenham um avanço significativo. Segundo a interventora, o deputado Tiago Amaral esteve atento às necessidades do hospital. “Ele se colocou à disposição e deu apoio irrestrito à Santa Casa. Foi por meio dele que conseguimos os recursos para realizar estas obras e foi ele que intercedeu para a obtenção de outros valores anteriormente”, explica.

A importância da Santa Casa de Cambé

Números processados pelo DATASUS mostram que a Santa Casa de Cambé realiza, por mês, 1800 atendimentos de urgência e emergência, 120 cirurgias, 11.900 procedimentos e 405 internamentos. A equipe dispõe de 260 funcionários.

O hospital atende a microrregião que compreende os municípios de Cambé, Bela Vista do Paraíso, Florestópolis, Miraselva e Prado Ferreira. Aos todo, 138.196 habitantes têm a Santa Casa de Cambé como referência.

Compra de mobiliário

A interventora explica que toda a reestruturação requer também renovação de mobiliário interno. “Foi o deputado Tiago Amaral que enviou a emenda de R$ 200 mil para a compra de camas hospitalares, porta-soro, poltronas, mesas auxiliares e todo o material necessário para o funcionamento de mais uma sala cirúrgica.” Segundo ela, este processo de aquisição já está na fase de compra e logo os materiais estarão disponíveis para uso.

Subvenção, fim da intervenção e novos recursos

Depois de dez anos, a Santa Casa de Cambé, está pronta para sair da intervenção com todos os pontos que foram exigidos judicialmente. Este processo já está na fase de transição e já foi constituído o conselho diretor e fiscal. O conselho é formado por pessoas do município, filhos e netos de pessoas que participaram na construção do hospital.

“O funcionamento da Santa Casa dependia de uma subvenção que se encerrou, o deputado Tiago Amaral conseguiu recuperar um recurso, um incremento do contrato SUS, que havia sido perdido. Graças a isso a Santa Casa pôde continuar funcionando”, ressalta Tatiana. A Lei da subvenção permitiu que o hospital recebesse R$ 270 mil mensais durante quatro anos. Ela explica que o deputado desenvolveu o projeto da Lei da Subvenção e foi o que possibilitou a sobrevivência da Santa Casa e de outros hospitais filantrópicos.

Como a Lei da Subvenção chegou ao fim neste ano, foi necessário buscar outro meio para manutenção do hospital. E foi o deputado Tiago Amaral que pleiteou e conseguiu junto ao governo do estado um contrato totalizando R$ 27 milhões e articulou a assinatura de novos contratos como uma contrapartida pelo aumento nos atendimentos e procedimentos pelo SUS. Além da Santa Casa de Cambé, outros dois hospitais filantrópicos, o Cristo Rei de Ibiporã e o São Rafael de Rolândia assinaram novos contratos que permitem que eles saiam do período de intervenção e continuem com as portas abertas.

“Agora com a reestruturação física, o incremento na receita e um bom relacionamento com o poder público, o hospital está consegue encerrar a intervenção e caminhar prosperamente oferecendo um atendimento de excelência para a população da região”, conclui a interventora.

Para o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, a Santa Casa vem passando por uma verdadeira revolução. “A recuperação da Santa Casa de Cambé se deve ao excelente trabalho da interventora Tatiana Müller que recebe o apoio de parceiros incansáveis como o deputado Tiago Amaral e a prefeitura do município. Todo o esforço e trabalho é para conseguir dar à nossa população o atendimento que merece”, conclui o prefeito.

“Essas melhorias vão possibilitar a implantação de mais leitos neste hospital. Temos que abrir mais portas, abraçar a população, e continuar este excelente trabalho que a Santa Casa já faz não só para Cambé, mas para todos os municípios que a unidade atende”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.