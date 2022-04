Secretaria do Meio Ambiente realiza ação de conscientização sobre tutela responsável de animais

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé promoveu na quinta-feira (07/04) uma ação de conscientização sobre a posse responsável de animais para as crianças da Escola Municipal Dom Pedro II. Após uma palestra sobre a tutela adequada de animais, foram entregues cartilhas com o título “Mila e os animais de companhia”, nas quais são explicadas as coisas certas a fazer quando se encontra um animal de rua.

A ação faz parte de um convênio da Secretaria do Estado com a Prefeitura de Cambé através da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente. O Castra Móvel é a primeira parte do convênio e a ação de conscientização completa a segunda parte do programa. O biólogo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Maurício Gomes da Rocha Neto, conta que esses projetos são muito importantes para diminuir a quantidade de animais que vivem na rua. “A castração cirúrgica é uma etapa e a educação ambiental complementa isso, porque quando a população começa a participar de uma atividade, ela da certo”, acrescenta.

Segundo Neto, as palestras e cartilhas criam um senso crítico nas crianças em relação aos animais. “Todo mundo tem contato com os animais e às vezes não sabe o que é o certo, que animais sentem frio, sentem dor e medo. É importante saber como funciona para adotar, que você tem que fazer um planejamento, que o filhote vai ficar crescer e viver por muito tempo, além dos gastos que se tem com um animal”, reforça.

O projeto será realizado em mais duas escolas do município, na Escola Municipal Padre José de Anchieta e na Escola Municipal Roberto Conceição.

NCPMC