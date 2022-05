Secretaria do Trabalho de Cambé recebe inscrições para curso gratuito de marcenaria

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização, está recebendo matrículas de jovens entre 16 a 25 anos para o curso gratuito de marcenaria. Os interessados devem se inscrever pelo telefone da Agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine) de número (43) 3174-0443. As vagas são limitadas.

Amauri Bisterso é um dos organizadores do curso e está à frente de uma fabricante de móveis em Cambé. “Espero que consigamos formar um grupo de pessoas com condições para iniciar uma carreira na marcenaria”, diz o profissional já experiente no ramo.

As aulas têm duração prevista de quatro meses e irão ocorrer uma vez por semana, aos sábados. O plano de ensino contempla tanto as aulas teóricas como atividades práticas, que farão os alunos ganharem experiência com o manejo dos materiais.

Para o secretário do Trabalho, José Aparecido Rolim, o Kid, o curso pode dar uma nova perspectiva de trabalho para os participantes. “É muito importante que jovens do município tenham essa oportunidade”, comemora.

Marcenaria

Com o apoio de ferramentas, o marceneiro fabrica manualmente móveis e outros objetos de madeira. Ele oferece produtos únicos aos clientes. Por isso, quem procura por um guarda-roupa personalizado, por exemplo, geralmente recorre a esse profissional.

