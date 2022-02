Secretaria Municipal de Planejamento passará por modernização e reestruturação

A Secretaria Municipal de Planejamento de Cambé começou o ano com ideias e projetos para uma reestruturação do departamento. O novo secretário da pasta, o engenheiro José Antônio Bahls, explica que a intenção é levar a Seplan para um outro espaço e com uma equipe maior. Segundo ele, isso vai possibilitar o desenvolvimento de novas ações, como o escritório de projetos. “Como já trabalhei aqui, conheço a estrutura, a equipe e as dificuldades da pasta, por isso queremos que essa mudança venha para alavancar o nosso trabalho”, explica. O novo secretário de Planejamento já auxiliou no desenvolvimento do Plano Diretor de Cambé, entre 2017 e 2019, e na implantação do plano na cidade no mandato passado. Além disso, Bahls trabalhou por cinco anos na Prefeitura de Londrina, sendo que por último atuou no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, o Ippul.

Nomeado no dia primeiro deste mês, o secretário explica que em breve a nova sede da Secretaria de Planejamento já vai estar definida. Segundo ele, o espaço atual não garante a acessibilidade necessária para pessoas com deficiência e não vai comportar o aumento da equipe. “Essa também é uma de nossas prioridades, principalmente de novos arquitetos que vão ajudar nos projetos urbanísticos da cidade”, esclarece. De acordo com Bahls, as mudanças também incluem a criação de um escritório de projetos e a melhoria e atualização das ferramentas de trabalho, como dos softwares específicos de criação e desenvolvimento de projetos.

Para o secretário, uma das principais ações para esse ano já está em processo de implantação: um Sistema de Informações Geográficas da cidade, o Sig-Cambé. Segundo ele, o georreferenciamento com o fornecimento das ortofotos de alta resolução e demais produtos que serão entregues pela empresa responsável pelo GEO irão resultar em um mapa base da Cidade preciso e completo, com informações de quadras, ruas e lotes.

Bahls pontua que esse sistema vai ajudar o município na numeração predial que, segundo ele, está bem desorganizada, além de auxiliar na localização de obras irregulares ou clandestinas. “Futuramente, essas informações vão estar disponíveis para uma consulta online, seja dos munícipes ou para profissionais que queiram desenvolver projetos”, finaliza.

José Antônio Bahls assumiu o cargo no lugar de Mário Vander Martins, que continua como diretor da Companhia de Desenvolvimento de Cambé (Comdec). “A mudança foi a pedido do próprio Mário, que já estava com outras atribuições na Comdec. Agora ele consegue focar mais lá, sem precisar correr entre um setor e outro”, explica Bahls.

