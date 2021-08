Segurança: Avançam as discussões para transformar 4ª Cia da PM de Cambé em Companhia Independente

A mudança faz parte de uma reorganização do policiamento da região, liderada pelo deputado estadual Tiago Amaral.

Em reunião com o comandante geral da Policia Militar do Paraná, Cel. Hudson, o deputado estadual Tiago Amaral apresentou o estudo técnico para transformação da 4ª Cia de Cambé em Companhia Independente. Atualmente, ela responde ao 5º Batalhão da PM de Londrina.

Essa mudança aconteceria com a transformação para Batalhão da atual 4ª Companhia Independente, que hoje está na zona norte de Londrina. Assim, a 4ª Companhia sobe de patamar dentro da Policia Militar, Londrina passa a ter mais um batalhão e Cambé passa a ter mais autonomia. Uma mudança que vai trazer agilidade aos atendimentos, mais efetivo para a região além de mais qualidade de serviço para os policiais militares.

“Há justificativa para a independência da 4ª Cia da PM de Cambé dentro da estratégia que estamos trabalhando já há algum tempo de reorganização do policiamento na região. A 4.ª CIPM de Londrina se transforma em Batalhão e a Companhia Independente vem para Cambé. A 4ª CIPM, que na reorganização, incorporou o policiamento das cidades de Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso cresceu em importância e responsabilidade, reforçando a necessidade se se tornar um batalhão”, afirma o deputado Tiago Amaral.

Durante a reunião, o comandante Cel. Hudson confirmou o interesse tanto da parte da Policia Militar quanto do Governo do Estado nessa mudança. Contudo, por falta de efetivo no momento, a mudança só poderá acontecer em 2022, com a contratação de mais de três mil policiais militares que fizeram concurso público esse ano.

Também participaram da reunião o presidente da câmara de Cambé, Dr. Fernando Lima, e dos vereadores Lucas Mil Grau, Carlinhos da Ambulância e Jota Mattos, representando o prefeito Conrado Scheller que carrega a bandeira da Segurança Pública e defende a criação de uma Companhia Independente desde 2009, quando era vereador.

Segundo o presidente da câmara de Cambé, Dr. Fernando Lima, eles saíram satisfeitos do encontro com o comando geral. “É o que a gente estava esperando. Não queríamos uma resposta de que vai acontecer amanhã, mas queríamos a boa intenção de que o estudo técnico está sendo avaliado e que a decisão será tomada baseado nos estudos técnicos e saímos daqui com uma perspectiva excelente de que vamos conseguir a independência da 4ª Cia para Cambé”, afirmou o presidente da câmara.

Atualmente, Cambé possui uma população estimada de 107 mil habitantes em uma área territorial de 495 km2, sendo que 4ª Companhia possui um efetivo de 70 PMs, bem menor que o adequado e o número de viaturas também está defasado, com 70% delas sem condições de uso.