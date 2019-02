Sicoob inaugura mais um Ponto de Atendimento em Cambé

Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, número 506, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. Este é o mais novo endereço do Sicoob. O novo Ponto de Atendimento (PA) para cooperados é o 28º na região e o 2º na cidade. Sua localização foi escolhida estrategicamente - o bairro é populoso, marcado pela presença de indústrias e forte comércio que independem das áreas centrais para o consumo de produtos e serviços.

No novo espaço, a comunidade local terá mais facilidade no acesso as operações de crédito oferecidas nas demais agências da cooperativa, além de contar com o suporte para pagamento de contas, contratações de seguros e consórcios, abertura de poupança, entre outros. Para isso, cinco funcionários irão realizar o atendimento à população das 11 às 16 horas, de segunda à sexta-feira.

A nova equipe conta com ampla experiência de atendimento ao associado. “O Sicoob Ouro Verde, antigo Sicoob Norte do Paraná, preza pelo bom relacionamento com o associado e tem como princípio norteador o desenvolvimento da comunidade. Por isso, esta, como as demais equipes da cooperativa, é treinada para proporcionar uma excelente experiência para o usuário Sicoob, além de viabilizar, junto à diretoria, grandes benefícios sociais para a população", ressalta o diretor presidente, Rafael de Giovanni Neto.