Utilidade Pública: Obra de interligação de novo loteamento interrompe abastecimento em Cambé

A Sanepar informa que será executada obra de interligação de novo loteamento em Cambé na próxima quarta-feira (3). Para a execução da obra, haverá interrupção no abastecimento de água. Os trabalhos iniciam às 8h e devem se estender até as 18h e serão realizados no cruzamento da Av. Francisco Delgado Sanches com Rua Manoel Bonilha.

Os principais bairros afetados são: Moradias Doutor José dos Santos Rocha, Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães, os jardins Nova Cambé, Terra Vermelha, Nossa Terra, Panorâmico, Atlanta, Vitória, Paraná e Europa I.

O fornecimento de água deve voltar à normalidade durante à noite e será de forma gradativa. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp