Vacinação contra Covid-19 em segunda dose nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (15), haverá mais uma aplicação de um lote de segunda dose da vacina contra covid-19. Desta vez, receberão a imunização pessoas com 66, 65 e 64 anos e demais públicos que tomaram Astrazeneca (Fiocruz) até 22 de abril. Aqueles que já poderiam ter tomado a segunda dose de Astrazeneca (Fiocruz) anteriormente, mas perderam a vacinação no dia marcado, também poderão se vacinar.

A vacinação será das 8h às 12h em quatro pontos da cidade. No modelo drive thru, a imunização ocorre na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé), no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco) e na UBS do Cambé IV (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65). A vacinação também vai estar disponível no Ginásio de Esportes do Cambé III (Rua Tucanos, 121), mas somente para pedestres. É obrigatória a apresentação de um documento com foto e a carteira de vacinação com a anotação da primeira dose.

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância de comparecer à vacinação para receber a segunda dose da vacina e concluir a imunização por completo.

NCPMC