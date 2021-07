Vereadores, prefeito e lideranças se unem pela Independência da 4 Companhia da PM de Cambé

Reunião acontece hoje com a presença de deputados e do Comandante da Regional Norte da PM

Os vereadores da Câmara Municipal de Cambé, juntamente com o prefeito, estão organizando um movimento para garantir a transformação da 4 Companhia da PM de Cambé em Companhia Independente. Para tanto realizam hoje, na sede da Câmara, uma reunião com a participação das lideranças do município, deputados e Comando Regional da PM.

O objetivo é apresentar o parecer técnico do 2 Comando Regional da PM, solicitado pela Câmara e entregue esta semana. O estudo confirma ser viável e estratégica a otimização e independência da 4 Cia de Cambé. Nesta reunião serão definidas ações para sensibilizar os poderes a se posicionarem formalmente a favor da reivindicação.

“Não podemos perder tempo porque queremos garantir este avanço para a nossa cidade. Pelo porte e pelo seu perfil, Cambé precisa de uma estrutura maior e melhor de segurança. E o momento de conquistar esta otimização é agora”, reforça o presidente da Câmara, Dr. Fernando Lima. O vereador ressalta que a reivindicação inclui a realocação do quadro funcional da 4ªCIPM de Londrina para Cambé.

A ação, defende, é indispensável para a implantação de uma política de segurança capaz de responder aos anseios e demandas da população do município que hoje soma 109 mil habitantes. O município de Cambé, compreende uma extensão territorial de grande abrangência na região metropolitana de Londrina. Com um polo industrial altamente desenvolvido e uma vasta área de empreendedorismo rural, o município tem uma grande demanda por ações de segurança que só poderá ser atendida através de um aumento significativo logístico (efetivo; frota veicular e equipamentos).

Confirmaram presença: o prefeito Conrado Scheller; o Comandante da Regional Norte da PM, Tenente Coronel Hiberaldi Correia Lima e os deputados estaduais Cobra e Tiago Amaral. Todos os 9 vereadores irão participar.

Célia Baroni/Asimp/CMC