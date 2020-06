Ação contra a covid-19 em Tamarana neste sábado

Prefeitura de Tamarana, Defesa Civil e PM reforçam alerta à população sobre a Covid-19

Servidores de diferentes secretarias da Prefeitura de Tamarana e que também integram a Defesa Civil do município, com apoio do pelotão da Polícia Militar na cidade, irão visitar o comércio local durante a manhã deste sábado (06) para reforçar a conscientização quanto aos cuidados contra a Covid-19.

Os estabelecimentos voltaram a atender o público de forma presencial há pouco mais de um mês, em 27 de abril. Antes disso, contudo, empresários e lideranças passaram por uma capacitação encabeçada pela Secretaria municipal de Saúde na qual foram detalhadas as normas para a retomada. Desde então, a flexibilização das atividades vem ocorrendo paulatinamente em Tamarana. Em bairros distintos da cidade, por exemplo, já é cena comum encontrar pias com água e sabão em frente aos comércios, pois essa foi uma das recomendações para a reabertura.

A intenção da iniciativa deste sábado é frisar o recado tanto para lojistas quanto para consumidores, já que, atualmente, o cenário é diferente daquele de abril. Desde o fim de maio, são três casos confirmados no município, dos quais um resultou em óbito.

O contingente envolvido na ação será reduzido para evitar qualquer forma de aglomeração. Além disso, o pessoal irá se subdividir em pequenos grupos. Ainda haverá veiculação de uma moto de som e serão entregues folhetos com as principais regras de proteção coletiva contra a doença.

Quando e onde

A concentração será a partir das 8h45 deste sábado (06), em frente à Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo (Rua Manoel Barbosa Lemes, 35, Centro). A ação está prevista para ser realizada até o fim da manhã.

