Aerta arrecada cobertores para famílias carentes de Tamarana

Quem já esquentou as noites de tantos tamaranenses com seus bailes no passado quer agora aquecer os moradores mais necessitados.

A Associação Esportiva e Recreativa de Tamarana, o Aerta Clube, começou a retomar suas atividades e uma de suas primeiras ações será uma campanha de arrecadação de cobertores destinada às famílias carentes do município.

A iniciativa está marcada para este sábado (25), a partir das 9h, quando membros do Aerta e voluntários sairão pelas ruas de Tamarana para recolher as doações. Além de cobertores, são aceitos edredons e mantas. Podem ser doados itens novos e usados, desde que se encontrem em bom estado de conservação.

A Secretaria municipal de Assistência Social dará suporte à campanha através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Professora Sueli Dias de Paula Oliveira, já que a unidade possui os contatos e os cadastros das famílias em situação de vulnerabilidade social que podem ser atendidas pela ação solidária.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp