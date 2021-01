Ailton Maistro recebe vereadores para tratar do bolsa Rolândia

Logo no primeiro dia de trabalho, o Prefeito Ailton Maistro, o Vice-Prefeito Márcio Vinicius e parte da equipe de governo receberam os Vereadores Reginaldo Silva - presidente da Câmara, Andrezinho da Farmácia, Rodrigão, Professora Janaina Benelli, Cristina Pieretti, Sandro Leonardi, Ratolino, Vilmar Boy e Isaac Altino (Guilherme Spamguemberg justificou a ausência previamente), além do Diretor da Câmara Municipal, Reginaldo Burhoff, para abrir o canal de diálogo e, de forma republicana, iniciar um bom relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo da cidade.

Na oportunidade, o Prefeito detalhou sobre o projeto "Bolsa Rolândia", que é um auxílio emergencial de R$ 300 durante três meses para as 1.632 famílias do município inscritas no Bolsa Família. A intenção é conseguir a aprovação desta matéria ainda neste mês.

