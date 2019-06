AMP pede apoio urgente, do Governo do Estado, aos municípios atingidos pelas chuvas

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, enviou ofício ao governador do Estado, Carlos Roberto Massa Junior, pedindo apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas e pelos vendavais ocorridos na semana passada em várias regiões do Paraná.

"Os prejuízos decorrentes do evento adverso comprometeram a capacidade de resposta econômica e/ou administrativa do poder público municipal, o que implica na necessidade de auxílio financeiro complementar por parte do Governo Estadual para ações de socorro e assistência à população, especialmente com o fim de restabelecer as condições de normalidade em todos os municípios do Paraná", disse Scalco.

A AMP orienta os prefeitos dos municípios fortemente atingidos pelas chuvas que, em caso de necessidade, protocolem imediatamente seus pedidos de decretação de estado de emergência ou de calamidade pública diretamente junto à Defesa Civil do Paraná.

Da acordo com relatório elaborado pela Defesa Civil, os municípios de Antonina, Colombo, Guarapuava, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais e União da Vitória foram os mais prejudicados pelas chuvas, granizos e vendavais que atingiram o Estado.