O CastraPet, Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos do Governo do Estado, atendeu 209 animais em Arapongas. “O CastraPet foi um sucesso em Arapongas. Quero lembrar que a ação só foi possível, porque destinei R$ 50 mil em recursos para a sua realização e o secretário Marcio Nunes e o governador Ratinho Junior atenderam nosso pedido. Também quero parabenizar o trabalho da coordenadora técnica do CastraPet, a veterinária Girlene Jacob”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

A ação começou no domingo (12) e terminou na quarta-feira (15). O objetivo é prevenir zoonoses e evitar a ninhada indesejada de animais abandonados. A ação é promovida pela secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), em parceria com os municípios, responsáveis pelo cadastro das famílias beneficiadas.

Em breve, mais municípios do Norte do Paraná serão beneficiados com o programa. Veja quais as outras cidades que receberão o CastraPet graças aos recursos destinados pelo deputado Cobra Repórter: Centenário do Sul (03 e 04 de outubro), Nova América da Colina (19 e 20 de outubro), Prado Ferreira (30 de setembro e 01 de outubro), Curiúva (11 e 12 de novembro) e Conselheiro Mairinck (17 de novembro).

Ao ser contemplada, a cidade define pontos para cadastro dos animais, dentro do número de vagas disponibilizadas. A prefeitura também estabelece a prioridade de atendimento, seja para animais de famílias de baixa renda, de protetores ou/e de rua.

As cirurgias são feitas dentro do castramóvel, veículo equipado para garantir a segurança dos pets durante os procedimentos. Após a castração, as famílias recebem gratuitamente a medicação pós-operatória e aplicação de microchip eletrônico de identificação animal, além de todas as orientações para cuidados após o procedimento.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp