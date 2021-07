Arapongas – Deputado Cobra Repórter participa da assinatura da ordem de serviço para a construção da nova Cadeia Pública

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, participou, ontem (19), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, da assinatura da ordem de serviço para a construção da nova Cadeia Pública de Arapongas pelo governador Ratinho Junior.

O complexo será um Centro de Detenção Provisória (CDP), local onde ficam os presos que ainda aguardam julgamento. O espaço será construído em um terreno de cerca de 2 mil metros quadrados, doado pelo município, na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI. O investimento será de R$ 7,3 milhões, financiado com recursos do Tesouro do Estado. A expectativa é que a obra leve 12 meses, sendo finalizada em julho de 2022. A nova unidade terá 136 vagas para presos masculinos.

“O CDP é uma reivindicação antiga do prefeito Sérgio Onofre, do vice Jair Milani, do vereador Sebastião Ferreira da Silva (o Cecéu), e do Conselho Comunitário de Segurança de Arapongas (Conseg). Sei da importância dessa obra para o município e me sinto feliz por fazer parte dessa mobilização também! A obra vai permitir a desativação da antiga cadeia, localizada na área central da cidade”, explicou o deputado Cobra Repórter.

A obra faz parte do planejamento estratégico da secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) para melhoria do sistema penitenciário do Paraná. Uma das metas é reduzir o número de presos em delegacias, abrindo novas vagas e transferindo-os para presídios. Desde 2019, o número passou de 12 mil para 800 presos, atualmente.

“Essa é uma obra que Arapongas pede há mais de 20 anos. Com esse investimento, vamos criar uma cadeia que segue a finalidade de uma construção moderna, que traz mais segurança e um ambiente mais higiênico e sociável para quem está pagando sua pena”, afirmou o governador Ratinho Junior.