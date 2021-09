Arapongas - Deputado Cobra Repórter visita cozinha-escola para qual destinou recursos para reforma e equipamentos

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter visitou na segunda-feira (13), a Secretaria de Segurança Alimentar de Arapongas, onde está localizado o Centro de Referência Alimentar e Nutricional de Arapongas (Cerena), para verificar a chegada dos equipamentos e o início da reforma e ampliação do espaço, para os quais destinou recursos. No local ocorrem aulas de confeitaria, panificação, manipulação de alimentos, projetos de capacitação e geração de renda para as famílias cadastradas nos três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O deputado Cobra Repórter atendeu aos pedidos dos vereadores Sebastião Ferreira da Silva, o Cecéu e Antonio Aparecido Ribeiro dos Santos, o Toninho da Ambulância, da secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Melo, e do prefeito Sérgio Onofre. A verba é de R$ 350.000,00, por meio de emenda parlamentar, para a reforma, e mais R$ 160.000,00 obtidos junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), para os equipamentos e cursos.

“Esta é uma conquista importante, as obras de reforma e ampliação do Cerena já estão começando e os equipamentos chegando para deixar o espaço totalmente adequado para os cursos de panificação e confeitaria. Isso é muito importante para gerar renda e oportunidades para as pessoas cadastradas nos CRAS da cidade”, afirmou Cobra Repórter.

A secretária de Segurança Alimentar, Niele Melo, destaca que a reforma e os equipamentos vão proporcionar um local mais adequado para receber os equipamentos novos e atender aos alunos. Segundo ela, o prefeito Sérgio Onofre abraçou esta causa, pois viu a grande procura quando eram ofertados cursos pelo Sesc ou Senac. “Teremos uma cozinha adequada para atender toda a população em situação de vulnerabilidade e para a capacitação das merendeiras do município. A cozinha-Escola do Cerena é um projeto piloto no Estado, está abrindo portas para que outros municípios possam também reivindicar suas cozinhas comunitárias no formato cozinha-escola”, afirmou.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp