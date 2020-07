Assaí inaugura nova Delegacia da Polícia Civil

O prefeito Acácio Secci (Cidadania) e autoridades do Norte Pioneiro participaram quarta-feira (22) da inauguração remota da nova sede da 34ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Assaí, que atende também as cidades de São Sebastião da Amoreira e Nova América da Colina.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) acompanhou a inauguração desde Curitiba pela internet e disse que a população das três cidades contará com um serviço mais adequado e com muito mais segurança.

A nova unidade policial funciona ao lado da Adapar, na antiga Secretaria Municipal de Educação (rua Souza Naves, 484, no centro da cidade). O prédio foi completamente reformado para abrigar a nova delegacia. “Foram necessários diversos reparos para reforçar a segurança, acomodar os servidores e melhorar o atendimento ao público".

O prefeito de Assaí lembra que foi necessária a intervenção do deputado para autorização da cessão do imóvel pelo Estado. “Foram inúmeras reuniões com o deputado Romanelli e diretores da Adapar e do Departamento da Polícia Civil para autorizar a cessão do imóvel”.

O delegado Felipe Akio Hirata observa que com a mudança de endereço, a delegacia passa a ter melhor acesso aos serviços prestados pela Polícia Civil. No novo imóvel, em homenagem à cidade, que tem forte cultura e tradição japonesa, a prefeitura instalou um “Torii” (portal japonês) na entrada de acesso.

O delegado-chefe da 11ª Subdivisão Policial de Cornélio Procópio, João Manoel Garcia Alonso Filho também participou da inauguração.