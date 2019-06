Baile da melhor idade de Tamarana será neste sábado (22)

A Diretoria municipal de Esportes, através do projeto Melhor Idade em Movimento, irá realizar um baile para o público da terceira idade de Tamarana. A festividade está agendada para este sábado (22), a partir das 14h, no Ginásio Sérgio Yoshiaki Suzukawa, localizado no Complexo Esportivo Sebastião Sidônio de Araújo (Centro Social Urbano).

O diretor municipal de Esportes, Juninho Bittencourt, destacou que todos os idosos da cidade estão convidados para se divertir no evento, que, conforme ele, terá muita música caipira ao longo da tarde.

Executado pelo município, o projeto Melhor Idade em Movimento oferece gratuitamente exercícios físicos específicos para a terceira idade. As atividades ocorrem toda segunda e sexta-feira, a partir das 16h, nas dependências do Centro Social Urbano.