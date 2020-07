Bairros de Tamarana recebem recape asfáltico

Começa recape asfáltico do Conjunto Moura Tresse; ação no Jardim Juny deve ser retomada em breve

O recape asfáltico do Conjunto Habitacional Sebastião de Moura Tresse, em Tamarana, teve início na quarta-feira (1º). Bastante reivindicada pela comunidade, a aplicação do novo pavimento já passou por toda a Rua Evonil Barbosa e começou a atender a Rua João José Silvestre.

A obra é fruto de mais um convênio da Prefeitura de Tamarana com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) do Paraná, por meio do Paranacidade.

Ao vistoriar os trabalhos, o prefeito Beto Siena observou que a atuação do deputado estadual Tiago Amaral junto ao Executivo do estado também pesou para o projeto poder sair do papel.

O serviço é executado pela Greenpav Pavimentação Asfáltica, empresa que apresentou a melhor proposta na tomada de preços 003/2020, realizada pelo município em 09 de junho.

São R$ 383.889,26 investidos na primeira fase do trabalho. Desse montante, a prefeitura paga R$ 64.708,01. A licitação da segunda etapa do recape das vias do Moura Tresse será já nesta quinta-feira (02). A concorrência pública para definir a empresa responsável pela empreitada irá ocorrer através da tomada de preços 006/2020 (https://tamarana.pr.gov.br/licitacoes).

Retomada no Jardim Juny

O recape asfáltico de uma série de ruas Jardim Juny começou no último dia 12 e está previsto para ser retomado nos próximos dias, segundo a administração municipal.

As melhorias tiveram início na Rua Antônio Bravo Filho e são realizadas pela Axial Pavimentação, empresa vencedora da tomada de preços 001/2020. Foram destinados R$ 460.675,55 para a obra: R$ 23.033,83 vêm dos cofres da prefeitura e o restante é oriundo de convênio do Executivo local com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp