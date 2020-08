Bandeirantes e Ibaiti terão obras de saúde

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou na quinta-feira, 13, o repasse de R$ 5 milhões à saúde do Norte Pioneiro. Os recursos liberados pelo secretário Beto Preto (Saúde) são para a construção do Centro de Fisioterapia Municipal de Bandeirantes e para o Hospital Municipal de Ibaiti. No total, a Secretaria de Saúde repassou R$ 13,6 milhões para 10 cidades paranaenses.

Romanelli afirma que, além das obras, os recursos serão aplicados na compra de equipamentos. “São investimentos importantes que mostram que, mesmo na pandemia, o Governo do Paraná continua investindo em obras e equipamentos para que o Norte Pioneiro tenha acesso adequado e de qualidade à Saúde”.

As duas cidades, Bandeirantes e Ibaiti, foram indicadas por meio de convênios do Programa Paraná Mais Cidades e de indicação orçamentária de emenda parlamentar.

Municipalista

“Reconhecemos as dificuldades das prefeituras, principalmente neste momento, e contamos com a orientação expressa do governador Ratinho Junior para estes repasses confirmando o objetivo de uma administração municipalista, voltada à atenção e ao cuidado da população”, disse o secretário Beto Preto.

Bandeirantes vai receber o valor de R$ 650 mil para a construção do centro de fisioterapia. “É uma obra fundamental para a cidade. São muitos pacientes que necessitam deste atendimento especializado e a obra representa mais qualidade de vida”, disse o prefeito Lino Martins (PDT).

Investimentos

O Hospital Municipal de Ibaiti vai receber R$ 4 milhões para reforma e ampliação. Romanelli destaca que esse é o maior valor repassado aos municípios paranaenses na ação realizada na manhã desta quinta-feira.

O prefeito Antonely de Cássio Alves de Carvalho (MDB), que é médico, lembra que o hospital vai se adequar aos protocolos e orientações da Vigilância Sanitária e serão ampliadas as alas da maternidade e pediatria.

“As obras também contam com investimentos da prefeitura e da Câmara de Vereadores e vão melhorar o atendimento de Ibaiti e região, já que a cidade é polo do Norte Pioneiro”.