Bela Vista do Paraiso: Deputado Cobra Repórter visita prefeitura e entrega ambulância

Na segunda (11), o deputado estadual Cobra Repórter esteve em Bela Vista do Paraíso, onde se encontrou com o prefeito Fabrício Pastore, o Jacaré, os vereadores Geovani Pascoal e Rafael Palú, e secretários municipais, para discutir projetos para a cidade e fez a entrega formal da ambulância que destinou para o município, a pedido do prefeito e da vice, Lúcia Darcin. Também estavam presentes os vereadores

"Destinamos uma emenda de R$ 170 mil para que o município pudesse adquirir uma ambulância, que já foi comprada e entregamos nesta segunda para a população. Este foi um pedido do prefeito Jacaré e da vice Lúcia, mesmo antes de serem eleitos. Também conversamos sobre outros projetos para as áreas de infraestrutura e saúde do município, que é uma prioridade", destacou Cobra Repórter.