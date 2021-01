BRDE aprova R$ 125 milhões em recursos para cidades paranaenses

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) liberou R$ 125 milhões em fundos para sete cidades do Paraná, através do programa BRDE Munícipios. Os recursos foram aprovados para serem investidos em projetos de energia solar, iluminação pública e infraestrutura viária.

As cidades contempladas foram Arapongas (R$ 11,4 milhões), Campo Mourão (R$ 16,2 milhões), Cascavel (R$ 20,1 milhões), Florestópolis (R$ 893 mil), Londrina (R$ 71,4 milhões), Mauá da Serra (R$ 2 milhões) e Roncador (R$ 3,3 milhões).

Londrina pretende modernizar a iluminação da cidade na aplicação de luminárias de LED. Segundo o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Janderson Marcelo Canhada, essas luminárias são mais eficientes e têm menor consumo energético comparado as lâmpadas de vapor convencionais.

O município estima uma redução de 20% no consumo de energia elétrica, gerando economia à cidade. “A iluminação urbana representa o bem-estar e desenvolvimento do município. Cidade bem iluminada atrai turista, mais segurança para as pessoas e na proteção do meio ambiente”, diz Canhada.

Operações 2020

Os valores fomentam as ações promovidas pelo BRDE para a ampliação de recursos, priorizando o desenvolvimento e assistência aos municípios, viabilizando ações que minimizem efeitos da pandemia.

Segundo Wilson Bley, vice-presidente e diretor de operações do BRDE, o banco vem garantindo possibilidades de desenvolvimento aos municípios de forma ágil e transparente, contribuindo para suas transformações e para a continuidade das atividades produtivas.

“As linhas de créditos são importantes para este momento, considerando as retomadas de crescimento. E, assim, o BRDE cumpre seu papel de banco de desenvolvimento”, ressaltou Bley.

Essas ações permitem o desenvolvimento local, bem como agregam valor à vida dos moradores, dando melhores condições de mobilidade urbana, e atuando para a responsabilidade socioambiental, investindo em energia solar e gerando fatores de economia aos consumidores.

O BRDE tem apoiado projetos ligados às energias limpas e renováveis; gestão de resíduos e reciclagem; uso racional e eficiente da água; agronegócio sustentável e cidades sustentáveis. “Nosso objetivo é continuar aliado dos interesses municipais, disponibilizando créditos para viabilizar as melhorias contínuas regional”, afirmou Bley.

Asimp/BRDE