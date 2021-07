Cambará: Castramóvel irá atender mais de 1.000 animais

O atendimento do serviço de CastraMóvel em Cambará iniciaram na segunda-feira, 19, em Cambará. O prefeito Haggi Neto e o vice-prefeito João Luiz estiveram no local para acompanhar o atendimento.

“É uma grande ação em parceria com o Governo do Estado e intermédio do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli”, comenta o prefeito Neto. Ele ainda explica que através da parceria seriam aproximadamente 120 animais que seriam atendidos, mas a Prefeitura através de recursos próprios disponibilizou mais 1.000 atendimentos.

As pessoas que fizeram seus cadastros e que sinalizaram o agendamento deverão procurar o serviço de CastraMóvel, que ficará sediado na quadra da Escola Municipal Maria Alice Bittencourt Augusto Forti, na Rua Coronel Batista, esquina com a Rua João Manoel dos Santos.

“Quero agradecer a toda a nossa equipe que realizou mutirões e disponibilizou pontos estratégicos para que a população pudesse cadastrar seus animais. Além disso, também a equipe do Castramóvel que neste primeiro dia já realizou um grande trabalho em nossa cidade”, finaliza o prefeito Haggi Neto.