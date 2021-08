Cambará: Hospital Municipal recebe menção honrosa na Assembleia Legislativa

O Hospital Municipal de Cambará recebeu Menção Honrosa na Assembleia Legislativa do Paraná. O ato foi proposto pelo deputado estadual Michele Caputo e foi entregue na sexta-feira, 30, ao prefeito Neto Haggi, ao vereador Rafaelo Frascatti e a equipe da unidade hospitalar.

“É muito importante o reconhecimento que os hospitais estão realizando. Ainda mais nesta época de Pandemia. O trabalho é grande. Este é um reconhecimento para todos os funcionários que se dedicam diariamente em prol da saúde”, comenta Caputo.

Recentemente foi anunciado que está em tramitação o convênio que garante o repasse de R$ 500 mil para o Hospital Municipal. A vez faz parte da indicação do deputado estadual Michele Caputo, através do programa Paraná Mais Cidades, e deverá ser utilizada exclusivamente na compra de equipamentos para a instituição. Atualmente o local está com os centros cirúrgicos e maternidade fechados, mas bem breve retomará todos os atendimentos.

Quando Secretário Estadual de Saúde disponibilizou mais de R$ 1 milhão para a reabertura do Hospital Municipal. Agora como deputado segue ajudando nosso município e garantiu essa verba de R$ 500 mil”, destaca Rafaelo Frascatti.

A lista de equipamentos a serem adquiridos com o recurso está sendo definida pela Prefeitura Municipal, responsável pela administração do hospital. Com a reabertura total, além dos atendimentos de urgência e emergência, que já estão acontecendo, os procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade também voltarão a ocorrer. Dessa maneira, as gestantes do município voltarão a ter seus partos realizados na própria cidade.