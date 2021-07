Cambará: Visitas a obras de hospitais na cidade

O Secretário Estadual de Saúde Beto Preto, o deputado federal Pedro Lupion e deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli estiveram em Cambará na sexta-feira, 23. Eles visitaram as obras do Hospital Municipal e da Santa Casa de Misericórdia.

Acompanhados do prefeito Neto Haggi e do vice-prefeito João Luiz Del Col, pelos vereadores Marcos Roberto de Oliveira (Tetinha), Junior Olivato, Rafaello Frascatte, Rogério Frutuoso (Rogerinho do Karatê) e João Mattar Olivato, pelo chefe da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento e Silva, por Wellington Mello (assessor do deputado estadual Subtenente Everton) e por secretários e diretores da Prefeitura. Na Santa Casa de Misericórdia, encontravam-se os vereadores Geraldino Carvalho, Karen Dadona, Walmir Joaquim e o presidente da Câmara, Márcio Albertine, além de diretores da instituição.

Na Santa Casa, o Provedor Paulo Leal agradeceu o empenho do vice-governador Darci Piana para a construção do Centro Cirúrgico. Além disso, agradeceu ao prefeito Neto pela disposição que o Poder Executivo tem atendidos as reivindicações da instituição.

O Secretário Beto Preto e os deputados Pedro Lupion e Romanelli também estiveram na Praça Dr. Miguel Dinizo para acompanhar a vacinação contra a COVID 19.

blog-do-marcos-junior@googlegroups.com - Com informações Graça Maria