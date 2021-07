Cambará: Walmir Joaquim solicita psiquiatria infantil e neurocirurgião para a região

O vereador de Cambará Walmir Joaquim (PSD) aproveitou a presença do Secretário Estadual de Saúde Beto Preto no município na sexta-feira, 23, e solicitou que seja ofertado na região a especialidade de Psiquiatria Infantil e Neurocirurgião de coluna. O documento também foi entregue uma cópia ao Diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento.

“São especialidades essenciais que iriam auxiliar e muito para as pessoas de Cambará e também para atender a todo o Norte Pioneiro”, comenta Walmir Joaquim. Ele ainda ressalta que poderia ser disponibilizado através do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI).

Walmir Joaquim é vice-presidente da Câmara Municipal de Cambará e líder do PSD no Poder Legislativo. Ele ainda lembra que seria importante a instalação de um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) tipo 1 no município. “Enviei uma solicitação ao Poder Executivo para esta ação em nosso município”, complementa.

Outra preocupação que o vereador de Cambará também levou até o Secretário de Saúde foi sobre o aumento de consultas especializadas em Cardiologia e Pneumologia. “Quando a Pandemia diminuir ou até mesmo acabar, estas especialidades serão muito requisitadas e precisamos estar preparados para o atendimento”, finaliza.