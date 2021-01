Cambé: Município ganha nova delegacia de Polícia Civil

A obra significa a reestruturação das atividades da Polícia Civil. Novos espaços e ausência de custódia de presos permitirão ampliação das diligências policiais e investigações para solucionar crimes.

O Governo do Estado entregou ontem (28) ao município de Cambé, no Norte do Estado, a nova delegacia de Polícia Civil. Esta obra significa a reestruturação das atividades do órgão. Os novos espaços e a ausência de custódia de presos significam ampliação das diligências policiais e investigações para solucionar crimes, atividade fim da instituição. Junto à Delegacia, também foi inaugurado o prédio do 1º Distrito.

O valor investido na obra, entre terreno, e adequações para as duas estruturas, foi de R$ 1,4 milhão. A delegacia tem um terreno de 300 metros quadrados, com uma construção de 240 metros quadrados.

O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, disse que a entrega desta unidade é fruto de planejamento e sinergia entre o Governo do Paraná, prefeitura de Cambé e a iniciativa privada, além da equipe da Polícia Civil. “Aproveito esse momento para agradecer ao governador Ratinho Junior por acreditar nos projetos da Secretaria, em especial em Cambé, onde temos uma delegacia moderna, com atendimento voltado à população. Vamos capacitar toda a Polícia Civil para que possamos oferecer um serviço diferenciado, moderno e adequado”, afirmou.

O trabalho entre as equipes do 1º Distrito e da Delegacia Central acontecerá de maneira integrada, mas em algumas situações poderão atuar de forma independente. Nestas novas estruturas, os policiais civis atuarão na sua função fim, o de Polícia Judiciária. A Delegacia anterior, onde há a carceragem, já está sendo administrada pelo Depen.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Sílvio Rockenbach, a entrega desta unidade representa a busca da eficiência no trabalho, além da resolução de um problema histórico para a instituição, no qual os presos ficavam nas delegacias.

“Era um problema que impedia a Polícia Civil, muitas vezes, de avançar ou direcionar os seus esforços ou seus efetivos em investigações, voltadas para melhorar a qualidade de segurança pública dos municípios. Com a ida dos presos para o Depen, vamos para a segunda fase, que é melhorar as estruturas físicas e as condições de trabalho dos policiais civis”, disse.

Convênio

O imóvel foi locado para receber a Polícia Civil. O espaço foi readequado para comportar equipamentos e viaturas, além de infraestrutura de atendimento ao cidadão. A iniciativa privada da região de Cambé também cedeu recursos para a reforma do espaço.

Esse convênio começou a sair do papel em maio do ano passado, após uma conversa da Secretaria de Segurança Pública com a prefeitura para a instalação de uma delegacia na cidade, para a qual a prefeitura cederia o terreno. O aluguel de R$ 7 mil mensais será custeado pela administração municipal.

"Graças a esse convênio, Cambé está à disposição para receber novos projetos”, disse o prefeito Conrado Angelo Scheller.

Para o delegado da Polícia Civil de Cambé, Paulo Henrique Costa, a nova instalação contribuirá com o trabalho dos policiais civis, além de beneficiar a população. “Esperamos que com essa mudança nosso trabalho fim específico e investigativo melhore substancialmente. Estamos à disposição de todas as forças de segurança e demais instituições do Poder Judiciário, quem ganha é a população”, afirmou.

Presenças

Participaram da inauguração os deputados estaduais Tiago Amaral e Cobra Repórter; o delegado-chefe da Divisão de Polícia do Interior, Lanevilton Theodoro Moreira; o delegado-chefe da 10ª Divisão Policial de Londrina, Amarantino Ribeiro Gonçalves; o vice-prefeito de Cambé, José Carlos Camargo; representando a PMPR, o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, coronel Hilberaldi Correia de Lima; o presidente da Câmara de Vereadores de Cambé, Fernando dos Santos Lima; e outras autoridades.

AEN