Cambira: Implementos melhoram trabalho de agricultores

Centenas de pequenos, médios produtores rurais e agricultores familiares de Cambira vão ser beneficiados com novos equipamentos agrícolas que estão em fase final de aquisição, numa parceria da Prefeitura e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB). O investimento é de R$ 239,8 mil – a maior parte com liberação pelo Governo do Estado por indicação do deputado estadual Tercilio Turini.

Um trator traçado, um terraceador, três distribuidoras de calcário e dois subsoladores devem ser entregues até o final de setembro, para atender mais de 500 famílias de produtores das comunidades de Bela Vista, Palmeirinhas, Sete de Maio, Santo Antonio, Bom Jesus, Cruzeiro, Santa Luzia, Benjoim e Jangadinha. São mais de duas mil pessoas envolvidas na produção de frangos, peixe, embutidos e derivados, leite, café, hortaliça, milho, soja e outros cultivos.

Os implementos agrícolas contribuirão na melhoria das atividades como manejo adequado para conservação de solo e água, recuperação e manutenção de áreas rurais, serviços em carreadores e diversas ações de suporte para assegurar produção e renda aos agricultores de Cambira. O projeto para compra dos equipamentos foi elaborado pelo Núcleo da SEAB de Apucarana e prefeitura.

“É um reforço importante para quem trabalha na lavoura e com a criação de animais. Ter à disposição um trator e demais implementos faz uma grande diferença na lida diária. Passei parte da minha infância e adolescência na roça, ajudando meus pais que trabalhavam no sítio, num tempo ainda mais difícil. A chegada dos equipamentos vai ajudar bastante os pequenos produtores e agricultores familiares”, diz Tercilio Turini.

O deputado destaca o trabalho conjunto com o prefeito de Cambira Emerson Toledo Pires, o vereador Toninho Genovês, todos os companheiros do Cidadania do município e outras lideranças da cidade e da zona rural. Do valor investido, Tercilio Turini viabilizou R$ 167 mil – o equivalente a 70% do total. Outros deputados também colaboraram na liberação do restante dos recursos, que será usado ainda para compras de tendas, lonas e materiais para feiras.